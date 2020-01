Lavoro: Campagna (M5s), ok a proroga Cig per dipendenti Blutec di Termini Imerese

- Via libera alla proroga e al pagamento della cassa integrazione per i lavoratori di Blutec. Lo annuncia la senatrice del M5s, Antonella Campagna, precisando che "lo prevede un decreto firmato dal nuovo direttore generale degli ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro, Agnese De Luca. Grazie alla celerità del ministro Catalfo, con la nomina del nuovo direttore generale per i lavoratori di Termini Imerese - prosegue - non ci sarà alcuno stop nell'erogazione degli ammortizzatori sociali, che rappresentano uno strumento di sostegno al reddito fondamentale per i lavoratori dell'ex Fiat, oggi transitati in Blutec". (Com)