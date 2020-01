Riforme: Macina (M5s) a "Nova", referendum su taglio parlamentari giudizio su coerenza partiti

- Il referendum sul taglio dei parlamentari dovrebbe tenersi tra la fine di marzo e la prima domenica di giugno. Dopo il via libera della Corte di cassazione al quesito, sembra essere questo l'orizzonte temporale entro il quale gli elettori sceglieranno se dire sì o no alla riforma che porterà il numero dei parlamentari a 600 tra Camera e Senato. Da 630 a 400 i seggi a Montecitorio, da 315 a 200 quelli a Palazzo Madama. A partire da oggi il Consiglio dei ministri avrà a disposizione 60 giorni per proporre una data per lo svolgimento del referendum. Il decreto dovrà infine essere controfirmato dal capo dello Stato. La data dovrebbe, dunque, essere fissata in un periodo compreso tra il 50esimo e il 70esimo giorno successivo al Cdm. Per questo ci si aspetta il voto in primavera, quando si recheranno alle urne anche i cittadini di Veneto, Campania, Liguria, Toscana, Puglia e Marche per il rinnovo dei Consigli regionali. Tornate elettorali, quelle regionali, che non hanno ancora un termine preciso ma sono attese tra maggio e giugno. "Qualunque momento per noi va bene. L’importante, a questo punto, è far esprimere i cittadini quanto prima", chiarisce ad "Agenzia Nova" Anna Macina, deputata del Movimento cinque stelle e membro della commissione Affari costituzionali alla Camera. Su possibili ripensamenti in futuro, durante la campagna referendaria, da parte degli alleati di governo dell'M5s, Macina aggiunge: "Ritengo che ciascuno sia chiamato alla coerenza con quanto ha già votato in Parlamento. Il giudizio anche sulla coerenza, come sempre, spetterà agli elettori". "Quello che è certo – sottolinea Macina - è che sarà una campagna referendaria dove esprimeremo i valori in cui crediamo, perché ci anima il bene per questo paese e per i cittadini". (segue) (Rin)