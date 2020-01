Riforme: Macina (M5s) a "Nova", referendum su taglio parlamentari giudizio su coerenza partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cassazione ha dato oggi il via libera all'iniziativa sottoscritta da un gruppo di 71 senatori, di vari colori politici, contrarti alla riduzione dei seggi dei due rami del Parlamento, compreso l'ex eletto tra le fila dei Cinque stelle, Luigi Di Marzio. Mentre l'ormai ex capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha rivelato che il taglio dei parlamentari è stato il "vero motivo" per il quale cadde il governo gialloverde nell'estate scorsa. "La verità è che qualcuno si sta preparando a fare qualcosa, qualcuno farà di tutto per andare a votare prima per incassare un numero di parlamentari maggiore rispetto a quelli che vogliamo tagliare", ha affermato Di Maio dal palco di piazza Galvani a Bologna in un comizio a sostegno del candidato grillino in Emilia-Romagna, Simone Benini. (segue) (Rin)