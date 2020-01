Riforme: Macina (M5s) a "Nova", referendum su taglio parlamentari giudizio su coerenza partiti (3)

- La Fondazione Luigi Einaudi, promotrice della raccolta firme tra i parlamentari per il referendum, da parte sua, ha espresso "grande soddisfazione" per la pronuncia della Cassazione. "A questo punto attendiamo che il governo proponga nel più breve tempo possibile la data del referendum, in modo da poter iniziare il vero confronto sui temi che il quesito referendario solleverà, che pone il modello di democrazia parlamentare di matrice liberale contrapposto all'idea di democrazia diretta di stampo populista a cui si sono ispirati i fautori di questa riforma", ha riferito la fondazione. Intanto questa mattina il comitato del No al taglio dei parlamentari, costituito dal Coordinamento per la democrazia costituzionale, che già scese in campo contro la riforma promossa da Matteo Renzi, ha presentato i dettagli della prossima battaglia referendaria. L'obiettivo, hanno sottolineato gli ideatori, è quello di "rilanciare il ruolo del Parlamento e restituire ai cittadini una rappresentanza di qualità". (Rin)