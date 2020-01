FI: Giro, Berluscioni contro donne? Nostro unico partito dove al posto quote rosa vigono quote azzurre per i poveri maschi

Roma, 23 gen 20:33 - (Agenzia Nova) - Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, interviene sulla battuta pronunciata da Berlusconi dal palco di un comizio a Tropea indirizzata alla candidata del centrodestra alle Regionale, Jole Santelli, che era al suo fianco. "La conosco da 26 anni e non me l'ha mai data", ha detto scherzando Berlusconi provocando immediate reazioni da parte di esponenti del centrosinista. Il candidato del Pd, Pippo Callipo, ha detto che il presidente di FI "mortifica i calabresi e soprattutto le donne". La replica di Giro è stata: "Berlusconi contro le donne? Ma non è vero. Credo che Forza Italia sia l'unico partito dove al posto delle 'quota rosa' vigono le 'quote azzurre' per noi poveri maschi".

