Animali: da Consiglio comunale Milano sì a patentino per razze cani potenzialmente pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato con 24 voti favorevoli e sei contrari un emendamento del consigliere Pd Carlo Monguzzi al nuovo regolamento comunale degli animali, che introduce l’obbligo per i proprietari di cani potenzialmente pericolosi di frequentare un corso di tre giorni per imparare come gestire il proprio animale, organizzato dall’Ats, al termine del quale riceveranno un patentino. L’obbligo di patentino sostituisce così quello di far indossare la museruola all’interno delle aree cani alle razze potenzialmente pericolose, che inizialmente era previsto dal testo del regolamento proposto dalla giunta.(Rem)