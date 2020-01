M5s: Bonafede, dimissioni Di Maio ennesimo atto di amore per Movimento

- Le dimissioni di Luigi di Maio da capo politico dell'M5s sono state "l'ennesimo atto d'amore" per lo stesso Movimento. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (M5s), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su "La7". "Quando Luigi mi ha detto che aveva l'intenzione di dimettersi, per un attimo sono rimasto molto sorpreso, poi ne abbiamo parlato, mi ha spiegato le sue ragioni e le ho rispettate. Direi che è stato l'ennesimo gesto di amore nei confronti del Movimento 5 stelle perché ha deciso di fare un passo indietro in un momento in cui nei 5 stelle si dibatteva per cose che non interessavano ai cittadini", ha affermato Bonafede aggiungendo che agli Stati generali del Movimento "non si parlerà del nuovo capo politico ma solo di temi". "Successivamente - ha chiarito - si discuterà delle persone e si sceglierà anche un nuovo capo politico. Purtroppo, ultimamente qualcuno si concentrava solo sulle critiche a Luigi Di Maio anziché sui problemi", ha aggiunto.(Rin)