Erp Roma: Regione proroga bando manutenzioni. Vivarelli, noi soddisfatti

- Dopo le polemiche arrivate dal Campidoglio per i tempi troppo stretti consentiti per la partecipazione (circa una settimana), la Regione Lazio ha prorogato il bando da 22 milioni di euro per la manutenzione degli alloggi popolari. Su Facebook la prima ad esultare è stata l'assessore al Patrimonio e alle Politiche sociali Valentina Vivarelli che ha scritto: "Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia della riapertura dei termini dell’avviso pubblico, fino al 17 febbraio, sulla scia delle sollecitazioni che abbiamo avanzato sin da domenica. In questo modo non solo la nostra amministrazione, ma anche tutti gli altri comuni del Lazio avranno la possibilità di presentare progetti per l’edilizia residenziale sociale, usando i fondi messi a disposizione dallo Stato". "Questo - conclude Vivarelli - è ciò che si aspettano e si meritano i cittadini: condivisione e collaborazione tra le istituzioni per il raggiungimento del bene comune". (Rer)