M5s: Bonafede, Di Battista grande amico e risorsa indispensabile per Movimento

- Alessandro Di Battista, "oltre a un grande amico, è anche una risorsa indispensabile per il Movimento 5 stelle". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (M5s), ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su La7. Bonafede ha aggiunto che il "Movimento deve mantenere la sua natura post ideologica e la sua indipendenza perché permette di concentrarsi su quello che facciamo anziché in che campo stiamo". Secondo il Guardasigilli, "questo è quello che interessa ai cittadini, nessuno mi ferma per strada per chiedermi se sono di destra o di sinistra".(Rin)