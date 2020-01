Giustizia: Bonafede, prescrizione è gia legge, Renzi se ne convinca

- Quella della prescrizione non è una riforma ma è già una legge dello Stato, per cui Renzi e gli esponenti di Italia viva "se ne convincano". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (M5s), ospite di "Otto e mezzo" su La7. "Alle idee migliorative sono sempre aperto, ma vorrei chiarire a Matteo Renzi che la prescrizione non è una proposta a cui ci si può opporre ma è legge dal primo gennaio. Se non convinceremo i renziani, ce ne faremo una ragione poi ognuno si prenderà le proprie responsabilità. L'abolizione della prescrizione è un elemento fondamentale per assicurare la certezza della pena. Per garantire una durata giusta dei processi ho anche presentato una serie di proposte per riformare il processo penale", ha affermato Bonafede che non si è detto preoccupato dalla posizione espresse dall'ex premier. "Mi sembra che gli stessi esponenti di Italia viva abbiano escluso di volere una crisi di governo", ha aggiunto l'esponente M5s, secondo cui "la logica del ricatto è inaccettabile".(Rin)