Governo: Bonafede su Salvini, nessun interesse per sue pagliacciate, con noi non lavorava

- "A me non interessano le pagliacciate che fa Matteo Salvini, citofonando a gente che risulterebbe anche incensurata, ma mi interessano le menzogne che diffonde quotidianamente e di quello che, da ministro dell'Interno, non ha mai fatto, cioè lavorare". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (M5s), ospite a "Otto e mezzo" su La7. "Quando era con noi, su dieci leggi, otto erano del M5s e due erano le sue, anche se poi spesso eravamo costretti a riscrivergliele noi", ha aggiunto Bonafede.(Rin)