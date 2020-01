Bolivia-Usa: ministro Esteri Longaric incontra sottosegretario di stato Sale

- Il ministero degli Esteri della Bolivia, Karen Longaric, ha incontrato oggi a Washington, Nathin Sale, coordinatore della lotta al terrorismo presso il dipartimento di stato Usa. Al centro dei colloqui, riferisce l'agenzia "Abi", temi dell'agenda bilaterale, tra cui "cooperazione sulla lotta al terrorismo". Longaric è nella capitale Usa per incontrare il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, e partecipare a una sessione del Consiglio permanente dell'organismo regionale. In precedenza, la rappresentante del governo ad interim presiedut da Jeanine Anez si era recata presso gli uffici della missione boliviana a Washington. (segue) (Was)