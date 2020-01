Bolivia-Usa: ministro Esteri Longaric incontra sottosegretario di stato Sale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana il sottosegretario di stato Usa per gli affari politici, David Hale, aveva comunicato alla presidente ad interim Anez l'intenzione di Washington di designare un ambasciatore a La Paz, dodici anni dopo la rottura delle relazioni diplomatiche. "Diamo il benvenuto a questa nuova opportunità per rafforzare la nostra relazione e l'intesa tra i nostri paesi. Come primo passo, gli Usa annunciano di voler inviare nuovamente un ambasciatore a La Paz per portare avanti il dialogo", ha detto Hale citato dal quotidiano "La Razon". "Dinanzi alle nuove opportunità" aperte nella relazione bilaterale, Washington intende procedere "nell'intercambio di ambasciatori con la Bolivia". Oltre ad Anez, il funzionario Usa ha incontrato una serie di esponenti del governo di transizione tra cui la stessa ministro degli Esteri Longaric. (segue) (Was)