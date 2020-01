Bolivia-Usa: ministro Esteri Longaric incontra sottosegretario di stato Sale (4)

- Ad accompagnare Hale a La Paz, una delegazione composta - tra gli altri - dal vicesegretario di Stato per la Democrazia, i diritti umani e lavoro, Roger Cartens, il direttore principale per gli Affari dell'emisfero occidentale del Consiglio di sicurezza nazionale, Mauricio Claver-Carone. Durante gli incontri, riferisce una nota del dipartimento, è stata discussa la necessità di assicurare che le elezioni presidenziali del 3 maggio siano "libere, eque, inclusive e trasparenti". L'amministrazione Usa di Donald Trump è stata tra le prime a garantire appoggio al governo boliviano della presidente ad interim Jeanine Anez. (segue) (Was)