Bolivia-Usa: ministro Esteri Longaric incontra sottosegretario di stato Sale (5)

- Il paese andino si appresta ad eleggere il nuovo presidente con un processo che si apre il 3 maggio, con eventuale ballottaggio fissato al 14 giugno. Il nuovo turno elettorale segue le contestate elezioni del 20 ottobre scorso, che hanno portato alle dimissioni del presidente Evo Morales, arrivate il 10 novembre su pressione delle forze armate. Al momento sono almeno quattro le candidature definite in vista del voto. Il Movimento al socialismo (Mas), scommette su un ticket formato da due uomini forti dell'ex presidente: Luis Arce Catacora, ex ministro delle Finanze e David Choquenhuanca, ex ministro degli Esteri. Alle urne si presenta anche l'ex presidente Carlos Mesa, già alla guida del paese da ottobre del 2003 a giugno del 2005, con Gustavo Pedraza come possibile vice. (segue) (Was)