Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEEvento promosso da Federalberghi Roma "Albergatore day". Parteciperanno il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, il presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca, il commissario Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard, la sottosegretaria al ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo Lorenza Bonaccorsi, l'assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio Giovanna Pugliese, l'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale Carlo Cafarotti. Nel corso della prima giornata in programma anche la presentazione della neonata associazione degli alberghi storici della città di Roma che si terrà in occasione dell'Albergatore Day.Roma Convention Center - La Nuvola (dalle ore 9)Convegno "Sudego", un progetto europeo sullo sviluppo sostenibile visto ed elaborato dal mondo della scuola. Nel corso dell'incontro verranno presentati i lavori portati avanti dagli studenti negli ultimi due anni. Saranno presenti alcune classi delle scuole romane e delegazioni irlandesi, finlandesi e spagnole. Tra i relatori, sarà presente anche il segretario generale della Uil delLazio, Alberto Civica.Scuola secondaria di I grado "Michelangelo Buonarroti", via delle Puglie, 6 (ore 9:30)Inaugurazione dell'Accademico 2019-2020 dell'Istituto. Nel corso dell'incontro il comandante generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri farà un resoconto delle attività svolte dall'Arma dei carabinieri nel 2019 e illustrare le progettualità future.Scuola ufficiali Carabinieri, via Aurelia 511 (ore 11) (Rer)