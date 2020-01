Usa: impeachment, gruppo repubblicano spinge per Pence presidente

- Il gruppo "Defending democracy together" di orientamento repubblicano guidato dall'ex direttore del "Weekly Standard" Bill Kristol chiede al Senato degli Stati Uniti di estromettere il presidente Donald Trump e di confermare il vicepresidente Mike Pence come suo successore. Lo riferisce "The Hill" citando la nota del portavoce del gruppo, Tim Miller, in cui si legge della creazione di un sito web pro-Pence presidente che incoraggia i visitatori a mostrare supporto per l'attuale numero due della Casa Bianca, che il sito descrive come un "repubblicano conservatore da sempre" uno che non "si vanta di aver aggredito sessualmente le donne". "La rimozione del Presidente non annulla le elezioni - puntualizza - Non metterà Hillary Clinton o Nancy Pelosi alla Casa Bianca. Invece ci darà il presidente Mike Pence". Kristol, uno dei conservatori critici del presidente con lo slogan "Never Trump" (mai Trump), ha anche lavorato per sostenere gli sfidanti di Trump alle primarie del 2020, una mossa che ha riscosso poco successo tra i repubblicani tradizionali.(Was)