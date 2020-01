Immobiliare: oltre mille manifestazione d'interesse in pochi mesi per progetto "SeiMilano"

- Per il progetto SeiMilano "ci sono già state più di mille manifestazioni d'interesse nel giro di pochi mesi". Lo ha detto Giovanni Maria Paviera, partner di Vitale&Co nel corso del suo intervento a RE ITALY Winter Forum, organizzato da Monitorimmobiliare e Monitorisparmio, in Borsa Italiana a Milano. "SeiMilano è un progetto di rigenerazione urbana costituito da due comparti residenziali da 500 appartamenti ciascuno", ha detto Edoardo De Albertis, ceo di Borio Mangiarotti. "La consegna degli appartamenti - ha proseguito - è prevista per il 2022 e il fatto che ci siano state tutte queste manifestazioni di interesse dimostra che su questa fascia, attorno ai 3mila euro al metro quadro, l'offerta è inferiore alla domanda". "Si tratta di un progetto - ha concluso De Albertis - che va nella direzione richiesta dall'amministrazione Sala". (Rem)