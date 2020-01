Immobiliare: Borghi (Citylife), su lotto Libeskind già venduto case per 88 milioni

- "In sole due ore abbiamo venduto case per un valore di 88 milioni di euro nel secondo lotto Libeskind a CityLife, in pratica ben 42 appartamenti". Lo ha detto l'amministratore delegato di CityLife, Armando Borghi, nel corso del suo intervento a RE ITALY Winter Forum, la convention del real estate organizzata da Monitorimmmobiliare e Monitorisparmio, in Borsa Italiana. "I lavori - ha aggiunto - partiranno tra 4/5 settimane e si concluderanno a giugno 2022. Direi che è stato un successo clamoroso visto che sono stati acquistati in pratica già il 40 per cento degli appartamenti che andremo a consegnare tra tre anni. Il tutto con una procedura non aperta al pubblico". (Rem)