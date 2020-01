Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alla Trasformazione digitale e Servizi Civici Roberta Cocco partecipa all’inaugurazione del Security Innovation Center di Cisco.Museo della Scienza e della Tecnologia, via San Vittore, 21 (ore 11.30)L’assessore all'Educazione Laura Galimberti partecipa alla cerimonia conclusiva di IMUN - Italian Model United Nations, la simulazione delle Nazioni Unite organizzata dall'associazione United Network. Intervengono, inoltre, Beatrice Uguccioni, vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano, Giorgio Mantoan, consigliere della Città Metropolitana di Milano, Eliana Pagnutti, dello staff del Consolato generale dei Paesi Bassi.Auditorium San Fedele, via Ulrico Hoepli, 3/b (ore 15.00)Commissione consiliare congiunta Bilancio e Sport, Tempo Libero. Ordine del giorno: Bilancio di Previsione 2020 - Direzione Area Sport, Turismo e Qualità della Vita. Partecipa l'assessore Roberta Guaineri.Palazzi Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (ore 13.00 - 14.30)Commissione consiliare congiunta Bilancio e Sicurezza. All'ordine del giorno: Bilancio di Previsione 2020 . Direzione Sicurezza. Partecipa l'assessore Anna Scavuzzo.Palazzi Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (ore 16.30 - 18.00) (segue) (Rem)