Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del 1° Festival cinematografico sulle devozioni popolari "Sacrae Scenae".Palazzo della Provincia - Sala Viterbi, via Tasso 8 - Bergamo (ore 10.45)Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, insieme all'assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni, coordinatore del tavolo territoriale di Lodi, interviene all'evento "Agri hub -Innovazione tecnologica e sostenibilità nel settore agroalimentare". Sono presenti per i saluti istituzionali il sindaco di Lodi, Sara Casanova, il presidente della Provincia di Lodi, Francesco Passerini. Prendono parte ai lavori, tra gli altri, Carla Scotti, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura e Coordinatore Scientifico del progetto Agri Hub; Gian Luca Calvi, Commissario straordinario Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Ettore Prandini, presidente Istituto Sperimentale Italiano L. Spallanzani.Parco Tecnologico Padano - Sala convegni, via Einstein - Lodi (ore 11.00)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene all'inaugurazione del 'Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center' di Milano.Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, via San Vittore 21 (ore 12.00) (segue) (Rem)