Governo: Savino (FI), crescita Sud essenziale per tutta Italia, esecutivo incapace di creare lavoro

- "La crescita del Sud è essenziale per tutta l'Italia", afferma la deputata pugliese di Forza Italia, Elvira Savino. "Il centrodestra lo ha sempre sostenuto e il presidente Berlusconi ha sempre avuto grande attenzione e destinato ingenti risorse per le regioni meridionali durante i suoi governi. Bisogna fermare la desertificazione industriale - continua Savino - impedire che il Meridione si svuoti sempre più a causa dell'emigrazione di migliaia di giovani e laureati, bisogna colmare la carenza di infrastrutture e combattere senza sosta la criminalità organizzata. Questo governo non è in grado di fare alcunché: con il reddito di cittadinanza si possono vincere le elezioni ma non si creano le condizioni per ciò che i cittadini chiedono, ovvero opportunità di lavoro", conclude Elvira Savino.(Com)