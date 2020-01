Milano: Bedori (M5s) propone una via intitolata a Borrelli

- Una via o una piazza milanesi per Francesco Saverio Borrelli. A richiederlo è la consigliera comunale milanese del Movimento 5 Stelle, Patrizia Bedori, che oggi ha depositato una mozione per richiedere l'intitolazione di una strada all'ex procuratore capo di Milano. "Borrelli - si legge nel testo presentato dalla pentastellata - rappresentò e rappresenta l'icona della lotta contro la corruzione, una figura di procuratore capo quale garante non dei poteri, ma dei diritti". Bedori ha chiesto che la sua mozione venga discussa e votata dall'Aula di Palazzo Marino in concomitanza con la mozione del capogruppo di Milano Popolare, Matteo Forte, che chiede l'intitolazione di una via all'ex leader socialista Bettino Craxi. (Rem)