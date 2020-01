Energia: Su A8 Milano-Laghi aperta stazione con carburanti ecologici

- Regione Lombardia è sempre più pronta a salvaguardare l'ambiente aiutando l'utilizzo di carburanti alternativi. È questo il senso della presenza dell'assessore Alessandro Mattinzoli, con delega allo Sviluppo Economico all'inaugurazione, avvenuta oggi sull'A8 Milano-Laghi, dell'area di Servizio Villoresi Est. L'impianto, inserito nel progetto "Cre8 - Creating the Station of the Future" di Q8, è stato realizzato infatti con il supporto dei fondi del "Connecting Europe Facility" dell'Unione Europea, per la realizzazione di nuove infrastrutture per i veicoli a carburanti alternativi lungo la TEN-T Core Network, gli assi centrali della Rete Transeuropea dei Trasporti. Questa nuova stazione offre un multiprodotto ecologico: gpl, ricarica elettrica, soluzioni innovative di efficientamento energetico, l'impiego di materiali riciclabili e l'utilizzo di energie rinnovabili ed ha il tredicesimo impianto a metano su rete autostradale, una dotazione che pone la Lombardia al primo posto in Italia. (segue) (Com)