Coronavirus: caso sospetto a Bari, donna ricoverata in isolamento, attesa per esito esami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna, con sospetta infezione da coronavirus 2019-nCov è stata ricoverata nel pomeriggio di oggi al Policlinico di Bari. "In data odierna l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Bari - informa una nota - ha segnalato agli organi competenti un caso di sospetta infezione da coronavirus 2019-nCov". "Sono state adottate tutte le procedure di prevenzione previste - spiega la nota - e la paziente si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma". Stando a quanto si apprende, la donna è una cantante della provincia di Bari di ritorno da un tour in Oriente che ha toccato anche la zona di Wuhan. Da parte sua il ministro della Sanità, Speranza, ha detto che le istituzioni sanitarie italiane "stanno facendo del loro meglio" per monitorare la situazione. Da Ginevra si si è pronunciata anche l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms): "E' ancora troppo presto per dichiarare un'emergenza sanitaria globale" per il coronavirus di origine cinese. E' quanto ha deciso l'Oms, al termine della riunione del Comitato di emergenza che si è riunito a Ginevra. (Rer)