Giustizia: Sala, serve carcere diverso, meno affollato e più aperto

- Serve una riforma carceraria, che risolva il problema del sovraffollamento, anche attraverso pene alternative. È questa la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, espressa in occasione della conclusione del progetto "Il Carcere: quartiere della città" a San Vittore. "Progetti come questo - ha osservato Sala - mettono in luce le risorse, le capacità e la voglia di riscatto che esistono all'interno del mondo carcerario. Sono potenzialità troppo spesso dimenticate all'esterno: sia da chi vede il carcere come una realtà lontana dalla propria quotidianità, sia purtroppo anche da chi ha il dovere di garantire anche ai cittadini reclusi il rispetto della dignità, come ci impone la nostra Costituzione". "Conosciamo tutti i problemi che affliggono le carceri italiane: sovraffollamento, carenza di personale e di fondi, problemi sanitari e assenza di diritti che rendono non dignitosa la vita dei detenuti". (segue) (Rem)