Giustizia: Sala, serve carcere diverso, meno affollato e più aperto (3)

- "Le risposte - ha aggiunto - devono venire dalla politica, che deve ritrovare la capacità di affrontare, senza l'assillo della ricerca del facile consenso mediatico, problemi complessi e delicati come questi, che toccano i diritti inviolabili della persona e l'aspettativa di giustizia per chi è vittima di reati". "Serve che il carcere cambi. Serve che in carcere ci si vada sempre meno, servono pene alternative, servono misure diverse dalla detenzione in grado di risarcire le vittime e riabilitare socialmente i condannati. Serve un carcere diverso, meno affollato, e con più possibilità di rapporti con l'esterno", ha concluso Sala, ribadendo l'impegno in questo senso del Comune di Milano, che ha riconfermato la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, con la nomina nel maggio 2019 di Francesco Maisto. (Rem)