Lavoro: Di Maio, proletari di oggi sono piccoli imprenditori e partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I proletari degli Anni Venti, oggi sono i piccoli imprenditori, i commercianti e il popolo delle partite Iva. Lo ha detto Luigi Di Maio, che si è dimesso ieri da capo politico del M5s, durante un comizio a Piazza Galvani a Bologna a sostegno del candidato dei Cinque stelle in Emilia-Romagna, Simone Benini. "I proletari di oggi sono i piccoli imprenditori, i commercianti e le partite Iva", ha detto Di Maio sottolineando che ai cittadini "interessa quello che vogliamo fare per loro", Per le "imprese non abbiamo ancora abolito un mare di leggi inutili, oggi gli imprenditori non sanno ancora quale legge crea loro problemi", ha aggiunto il ministro degli Esteri secondo cui non stiamo "mettendo le mani nelle tasche di nessuno a differenza di quanto hanno fatto in passato".(Rin)