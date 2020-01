Kosovo-Serbia: Trump, ripresa voli diretti tra Pristina e Belgrado segna un'altra vittoria (2)

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha espresso soddisfazione per la lettera d'intenti con cui la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha manifestato la volontà di aprire una tratta aerea tra le capitali di Kosovo e Serbia, Pristina e Belgrado. "Questo è un importante passo per gli spostamenti dei cittadini e per il processo di normalizzazione dei rapporti", ha dichiarato Thaci tramite il suo profilo Twitter, ringraziando anche l'inviato speciale per la regione del presidente Usa, Richard Grenell, per la lettera d'intenti siglata presso l'ambasciata di Washington a Berlino. Belgrado e Pristina potrebbero essere nuovamente collegate con una linea aerea, per la prima volta negli ultimi 20 anni. Secondo il direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo serbo Marko Djuric, "l'obiettivo è quello di raggiungere chiunque si senta serbo e chiunque si senta cittadino della Serbia sul territorio del Kosovo". (Res)