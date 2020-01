I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: oggi riunione dell'Ldk per discutere gli sviluppi politici dopo la nomina di Kurti a premier - Si terrà oggi una riunione della leadership della Lega democratica del Kosovo (Ldk), per discutere degli sviluppi successivi alla concessione ad Albin Kurti del mandato da primo ministro. L’incontro si terrà nel primo pomeriggio, come riferiscono i media kosovari. Nella giornata di ieri, l’Ldk ha spiegato di restare disponibile per un accordo che porti alla formazione di una coalizione di governo con il Movimento Vetevendosje nonostante la loro "mossa unilaterale" di nominare Kurti come primo ministro. Come ha dichiarato il vice leader dell'Ldk, Avdullah Hoti, "il destino dell'accordo è nelle mani del Vetevendosje". Hoti ha invitato il partito di Kurti alla "responsabilità" in modo da creare le nuove istituzioni a Pristina in base al risultato elettorale dello scorso 6 ottobre. (segue) (Res)