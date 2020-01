I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo-Serbia: Trump, ripresa voli diretti tra Pristina e Belgrado segna un'altra vittoria - Il presidente statunitense Donald Trump ha espresso soddisfazione per l'intesa sull'avvio di un volo diretto Pristina-Belgrado operato dalle compagnie aerea tedesca Lufthansa. "Tutti dicevano che non poteva essere fatto. Ma per la prima volta nell'arco di una generazione, ci saranno voli diretti tra Serbia e Kosovo. Un'altra vittoria. Grazie all'ambasciatore Robert O’Brien e all'ambasciatore Richard Grenell", ha dichiarato Trump in un tweet diffondendo la foto della cerimonia della firma della lettera d'intenti sulla ripresa dei voli tra le capitali di Kosovo e Serbia raggiunto nella sede dell'ambasciata di Whasington a Berlino alla presenza dei due diplomatici statunitensi. Anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha commentato l'accordo evidenziando come l'avvio di un collegamento aereo tra le capitali di Serbia e Kosovo sia un passo importante in grado di agevolare e velocizzare la circolazione delle persone e dei beni nei Balcani occidentali. (segue) (Res)