I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: presidente Thaci, formare governo per muoversi verso integrazione euro-atlantica - In Kosovo deve essere formato quanto prima il nuovo governo per muoversi rapidamente verso l'integrazione euro-atlantica: lo ha dichiarato il presidente kosovaro, Hashim Thaci, parlando a margine del forum economico mondiale di Davos. Thaci ha riaffermato la sua soddisfazione per l'accordo sulla ripresa dei voli diretti tra Pristina e Belgrado, un'intesa resa possibile dalla mediazione Usa e, a suo modo di vedere, "un passo cruciale" per il rilancio del dialogo. "Il Kosovo continuerà a provare a vincere ulteriori riconoscimenti tra le nazioni e l'integrazione nelle organizzazioni internazionali", ha affermato Thaci. (segue) (Res)