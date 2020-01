Kosovo-Serbia: presidente Thaci, normalizzazione rapporti possibile con la leadership di Trump

- Un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia è possibile grazie alla leadership del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro, Hashim Thaci, dopo l'incontro di ieri sera a Pristina con l'inviato speciale Usa per l'area, l'ambasciatore Richard Grenell. Il diplomatico statunitense è arrivato ieri sera nella capitale kosovara, dove oggi ha in agenda incontri con i leader dei due partiti vincitori delle elezioni, Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk), chiamati a siglare un accordo per la formazione di una coalizione di governo. "Il ruolo degli Stati Uniti è molto importante e insostituibile nel dialogo con la Serbia", ha dichiarato il presidente Thaci, il quale ha ringraziato Washington anche per il recente ruolo di mediazione nell'accordo sulla ripresa dei voli aerei tra Pristina e Belgrado. (segue) (Kop)