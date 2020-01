Kosovo: inviato speciale Usa Grenell, formazione nuovo governo non è tema della mia visita

- La creazione del nuovo governo in Kosovo non riguarda direttamente l'attività della diplomazia degli Stati Uniti: anche paesi come Regno Unito o Germania hanno problemi nella formazione degli esecutivi. Lo ha detto l'inviato speciale del presidente Usa per il dialogo tra Kosovo e Serbia, ambasciatore Richard Grenell, rispondendo alle domande dei giornalisti kosovari dopo l'incontro di oggi con il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, durante la sua visita a Pristina. In Kosovo, dopo il voto dello scorso 6 ottobre, i partiti politici ancora non sono riusciti a trovare un accordo per formare un nuovo governo. Secondo quanto affermato da Grenell, è stato invece lo sviluppo economico il tema centrale del colloquio con Kurti, così come di tutta la sua visita, ed in questo senso l'azione dell'amministrazione del presidente Donald Trump rappresenta "un esempio". "Bisogna creare nuovi posti di lavoro", ha dichiarato l'ambasciatore Usa, secondo cui i dazi del 100 per cento sulle importazioni di prodotti serbi e bosniaci dovrebbero essere aboliti: d'altra parte - ha osservato - la Serbia deve cessare la sua campagna contro il Kosovo. (segue) (Kop)