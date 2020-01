Venezuela: Pompeo ribadisce sostegno a Guaidò, “tutte le dittature finiscono" (2)

- Guaidò ha iniziato questa settimana un tour europeo, con l'obiettivo di aumentare la pressione internazionale sul governo di Nicolas Maduro. Nel suo intervento oggi al Forum economico mondiale di Davos, Guaidò, ha chiesto ai leader internazionali sostengo contro la “dittatura” di Nicolas Maduro. “Combattiamo contro un’associazione criminale che protegge i gruppi di guerriglieri come l'Esercito di liberazione nazionale e le cellule di Hezbollah. Dal 1999 il Venezuela è stato governato da un modello terribile che ha distrutto la capacità produttiva del paese. Nonostante ciò siamo qui per dirvi che abbiamo la capacità di ricostruire il Venezuela”, ha detto Guaidò parlando oggi al Forum economico mondiale. (segue) (Was)