Venezuela: Pompeo ribadisce sostegno a Guaidò, “tutte le dittature finiscono" (4)

- La prima tappa europea della missione è stata martedì a Londra. Guaidò è stato ricevuto dal primo ministro Boris Johnson e dal ministro degli Esteri, Dominic Raab. "Il Regno Unito sa ed è convinto che l'unica soluzione reale alla crisi in Venezuela passa attraverso una elezione presidenziale libera e trasparente nel breve periodo", ha detto Guaido segnalando che Londra ha "dato il suo appoggio per ottenere il voto il prima possibile". Il Regno Unito ha al tempo stesso "respinto qualsiasi altra falsa elezioni che la dittatura voglia esibire per cercare di ingannare la comunità internazionale e guadagnare legittimità", ha aggiunto l'oppositore rimandando all'ipotesi di nuove elezioni parlamentari cui sta lavorando Maduro. "Il Regno Unito è un socio molto importante per il Venezuela. È stato nostro socio in prima linea per la libertà, quando i soldati britannici hanno lottato al nostro fianco con il nostro Libertador Simon Bolivar", ha detto Guaidò ringraziando Londra per i 44,5 milioni di sterline donate "per la somministrazione di acqua e medicina in Venezuela". (segue) (Was)