Venezuela: Pompeo ribadisce sostegno a Guaidò, “tutte le dittature finiscono" (5)

- Nel fine settimana l'oppositore sarà a Madrid, atteso a un bilaterale con il ministro degli Esteri spagnolo Arancha Gonzalez Laya. L'incontro tuttavia non è ancora stato confermato in via ufficiale. La tappa nel paese iberico dovrebbe chiudere il tour aperto lunedì a Bogotà, capitale della Colombia, dove Guaidò ha incontrato, tra gli altri, il presidente Ivan Duque e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Questi ha espresso la solidarietà dell'amministrazione Usa. "Il vostro presidente è un grande leader che vuole portare il paese nella giusta direzione, quella della libertà, della democrazia e per ripristinare la prosperità economica", ha detto Pompeo durante l'incontro, rivolgendosi idealmente ai cittadini venezuelani. "I paesi di tutto il mondo - in America Latina dove siamo oggi, in Colombia, in Europa, negli Stati Uniti, in tutto il Nord America - le persone democratiche di quei Paesi sono con te", ha aggiunto Pompeo rivolgendosi al suo interlocutore. (segue) (Was)