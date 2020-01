Smog: assessore Cattaneo a Legambiente, 2019 miglior anno per la riduzione del PM10

- "I dati scientifici che abbiamo presentato nei giorni scorsi hanno dimostrato che, anche nel 2019, abbiamo registrato notevoli abbassamenti del Pm10 in tutta la Regione". L'assessore lombardo all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, replica così a 'Mal'Aria 2020', l'annuale rapporto di Legambiente. "Nel 2019 su tutto il territorio regionale è stato rispettato il valore limite medio annuo di 40 µg/m³ di PM10 - spiega Cattaneo - e anche il numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³), benché in buona parte della regione ancora sopra al limite dei 35 giorni, continua a diminuire. In entrambi i casi, la riduzione è praticamente doppia rispetto alla media europea, vale a dire del 37 per cento sulle medie annuali di concentrazione del PM10 e del 63 per cento per quanto riguarda i giorni di superamento dei valori massimi (rispetto ai valori del 2005)". "Fatta eccezione per i primi giorni del 2020 - continua l'assessore - in cui i dati sono stati critici, ma né drammatici, né anomali se paragonati con quelli di un periodo di tempo analogo del passato, il quadro complessivo della qualità dell'aria in Lombardia continua a migliorare. Le politiche regionali di lungo periodo adottate in questi anni hanno contribuito ad un progressivo miglioramento della qualità dell'aria che permetterà di rientrare sotto i parametri previsti dall'Unione Europea per tutti i limiti entro il 2025, come dice il nostro 'Piano della qualità dell'Aria'". (Com)