Regionali: Salvini su Emilia Romagna, citofono? C'è chi strumentalizza anche se dono sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento a "Radio Radio", in merito alla vicenda del citofono e delle polemiche che ha suscitato, ha affermato: "C'è qualche moralista di sinistra che anche se vado in bagno o a fare la comunione strumentalizza. Anche quando vado a donare il sangue c'è chi fa polemica. Con tutto il rispetto di quello che dicono i Fazio, Floris e Santoro - ha proseguito Salvini - mi interessa di quella mamma che ha perso un figlio per la droga". Il segretario della Lega ha infatti chiarito: "Quando sono convinto della bontà di una causa, e la lotta alla droga è giusta, la polemica non mi tocca. Il problema non è se uno spacciatore è tunisino, romano o finlandese, il problema è se è uno spacciatore". (Rin)