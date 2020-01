Brexit: Tajani, dal primo febbraio lavoreremo per tutela interessi cittadini europei

- Dal primo febbraio il Regno Unito non farà più parte dell'Unione europea e l'Ue lavorerà per la tutela degli interessi dei cittadini europei. Lo ha detto il presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Antonio Tajani, dopo che la stessa commissione ha approvato il testo dell'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Ue. "La commissione Affari costituzionali ha appena votato il testo del relatore, Guy Verhofstadt, che approva l'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea con 23 voti a favore, 3 contro e nessuna astensione. Non è una bella giornata", ha detto. "Il giorno 29, l'aula plenaria, qui a Bruxelles, voterà su questa proposta della commissione Affari costituzionali e l'iter da parte europea si concluderà con la decisione del Consiglio (dell'Ue)", ha aggiunto. (segue) (Beb)