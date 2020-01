Brexit: Tajani, dal primo febbraio lavoreremo per tutela interessi cittadini europei (2)

- "Dal primo del prossimo mese il Regno Unito non farà parte più dell'Ue, visto che oggi pomeriggio anche la regine Elisabetta II ha firmato il testo della legge di uscita votato dal Parlamento britannico. Dal primo febbraio lavoreremo per un nuovo accordo tra Ue e Regno Unito", ha proseguito. "Per una larga maggioranza questa non è una buona giornata, mentre per i sostenitori della Brexit lo è. E' la democrazia, ci sono posizioni differenti, ma la larga maggioranza ha appoggiato il testo di Vehofstadt. Noi siamo europei, vogliamo stare nell'Ue, per noi la Brexit non è una scelta giusta, ma è la decisione del popolo britannico e la rispettiamo", ha detto ancora. "Lavoreremo dal primo febbraio per i nostri interessi, non contro il Regno Unito, ma per gli interessi dei cittadini europei. Siamo uniti, 27 paesi, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Commissione europea: tutti insieme a difesa degli interessi dei cittadini europei", ha concluso. (Beb)