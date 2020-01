Sanità Lazio: Righini (Fd'I), D'Amato non conosce "trasformazione" ospedale Subiaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispediamo al mittente le dichiarazioni offensive dell'assessore D'amato e gli rispondiamo che conosciamo bene la differenza tra un ospedale e una Rems". Così in un comunicato, Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Ercole Viri, sindaco di Affile, Francesco Basso, portavoce di Fd'I a Subiaco. "Proprio per questo siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo all'Ospedale di Subiaco. Del resto abbiamo solo fatto riferimento a quanto si sta facendo all'Angelucci, fatti incontrovertibili e sotto gli occhi di tutti, di cui ci siamo accertati personalmente. Forse anche l'assessore alla Sanità dovrebbe farsi un'idea di quello che accade negli ospedali del Lazio. Perché delle due l'una: o le accuse che ci rivolge sono propaganda spicciola, oppure non sa di cosa parla", conclude. (Com)