Lombardia: commissione regionale antimafia approva proposta indagine conoscitiva su traffico droghe

- Ieri sera la commissione regionale lombarda antimafia istituita presso il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità la proposta di indagine conoscitiva sul "Traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope sul territorio lombardo, legato anche al riciclo dei proventi di denari". "Rilevata - dichiara Monica Forte, presidente della commissione e consigliera del M5s Lombardia - l’esistenza e l'aggravarsi del problema legato allo spaccio di stupefacenti e di sostanze psicotrope in combinazione con il ciclo del riciclaggio dei proventi derivanti dalla vendita vogliamo attivare una indagine conoscitiva sul tema del traffico di droghe, con particolare riferimento alle organizzazioni mafiose che lo gestiscono e al ruolo delle forze dell'ordine, degli Enti Locali e delle strutture sanitarie, con l'obiettivo innanzitutto di ottenere una maggiore conoscenza del fenomeno sul territorio regionale e naturalmente per formulare proposte e individuare soluzioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto". (segue) (Com)