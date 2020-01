Lombardia: commissione regionale antimafia approva proposta indagine conoscitiva su traffico droghe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine si concentrerà anche sul diffondersi di nuove sostanze riconducibili al mercato degli oppiacei sintetici e a nuovi stupefacenti di forte impatto sulla salute come il fentanyl. “È più che mai opportuno - osserva Forte - muovere azioni conoscitive e legislative in un momento in cui tali sostanze sono ancora poco note agli operatori e alle istituzioni, ma iniziano già ad avere una quota di mercato tra i consumatori dopo una forte diffusione negli Stati Uniti e sono già oggetto di forti investimenti da parte delle mafie", conclude l’esponente del M5s. (Com)