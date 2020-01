M5s: Salvini, cravatta? Di Maio non è adatto a fare ministro Esteri neanche in smoking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento a "Radio Radio", alla domanda se Di Maio stia meglio con o senza cravatta, ha risposto: "Chiedetelo alla sua amorosa. Secondo me non è adatto a fare il ministro degli Esteri neanche se va a fare il ministro in smoking". (Rin)