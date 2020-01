Difesa: missione in Afghanistan, "shura" con il 207mo Corpo d’armata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meeting è stata l’occasione per fare il punto di situazione sulle capacità operative, addestrative e logistiche del 207mo Corpo d’armata ed individuare eventuali criticità che possano essere affrontate con il sostegno del Taac-W. Oltre a tematiche di carattere generale, ogni componente dello staff ha inoltre potuto approfondire con il corrispettivo advisor aspetti legati alla diverse branche funzionali. Gli esiti di questo costruttivo confronto permetteranno di adeguare il calendario delle future attività di Taa e, quindi, di calibrare gli sforzi sulla base delle priorità emerse. All’incontro era presente anche il generale Rohullah Khalil Oghlu, il Direttore dell’Operations Coordination Center (Occ-R) regionale di Herat, unità di coordinamento interforze che opera a livello regionale, provinciale e distrettuale, a testimonianza della sinergia esistente tra le forze di sicurezza afghane in questa delicata fase di transizione. (segue) (Com)