Brianza: conclusi in anticipo lavori su ponte di Agrate

- Sono stati conclusi in anticipo di un giorno i lavori sul ponte di Agrate Brianza, in località via Archimede, per l’applicazione delle fibre polimeriche di rinforzo alle due travi centrali della struttura danneggiata dall’urto dell’automezzo. Durante la giornata - fa sapere in una nota la provincia di Monza Brianza - sono state espletate le operazioni di rimozione del senso unico alternato per ripristinare l’ordinaria viabilità. La ditta appaltatrice porterà a termine, nei prossimi giorni, il montaggio delle mensole in acciaio che richiedono particolare cura e precisione. Resta confermato il divieto di passaggio nel segmento di via Archimede soggiacente al ponte, con passaggio consentito a soli pedoni e cicli/motocicli condotti a mano. Rimane confermata la limitazione a 3,5 tonnellate sul ponte sino ad avvenuta esecuzione delle prove di carico conclusive.(com)