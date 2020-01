Regione Lazio: Confcommercio, bene bando cultura

- Il coordinatore di Confcommercio Cultura Roma, Valerio Toniolo, in una nota stampa esprime apprezzamento per il bando della Regione Lazio, a sostegno di teatri, librerie e cinema verdi e digitali. "Questi fondi - dichiara Toniolo - non faranno solo da volano alla crescita economica del territorio ma saranno funzionali anche a rafforzare i presidi culturali in tutta la nostra Regione". "In questo intervento – conclude l’esponente di Confcommercio - per la prima volta si parla di industrie culturali, e viene quindi dato finalmente il giusto peso a quella che viene considerata impresa culturale. E c’è inoltre un’apertura significativa ai luoghi fisici della cultura, che rappresentano l’elemento che unisce tutte le realtà che fanno parte di Confcommercio". (Com)