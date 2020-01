Napoli: De Magistris, criminalità non può diventare attrazione turistica

- "Le organizzazioni criminali non possono trasformarsi in attrazioni turistiche. Auspico che Airbnb prenda immediatamente provvedimenti in merito. Dal letame nascono i fiori, dalla mafia nasce solo morte". Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. (Ren)