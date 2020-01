Innovazione: vicepresidente Regione Lombardia, stanziati 114 milioni per 33 progetti unici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'ultimo bando Call Hub abbiamo stanziato 114 milioni e finanziato 33 progetti unici al mondo, che avranno una ricaduta importante anche a livello occupazionale". Lo ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, intervenuto alla quarta edizione di 'Industria felix - La Lombardia che compete'. Ai lavori, ospitati a Palazzo Lombardia, hanno preso parte esponenti del mondo delle imprese, della finanza e dell'economia. In Lombardia il 58 per cento delle imprese svolge attività di ricerca, un dato che porta la Regione ad essere la prima in Italia. "In Lombardia - ha spiegato il vicepresidente Sala - ci sono quasi 3.000 start-up innovative sulle 10.000 esistenti in Italia. Qui ci sono tutte le condizioni ideali per emergere, ma occorre aiutare le nostre imprese svincolandole dalla burocrazia e da una legislazione che spesso non aiuta i nostri imprenditori". "Regione Lombardia - ha concluso Sala - con i suoi progetti innovativi conta di realizzare quasi l'1 per cento del Prodotto Interno Lordo lombardo, creando sinergia tra piccole medie imprese e centri di ricerca, università". (Com)